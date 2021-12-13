Разумков відкрив сайт і закликав долучатися до "його команди"
Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив про набір людей до "своєї команди", повідомляє Українська правда.
"Я знаю, що ви чули, що ми збираємо команду однодумців і впевнений, що в кожного з вас є бажання рухатися вперед і розвиватися. Тому настав час розширюватися і залучати до команди людей, які дійсно готові змінювати країну на краще.
І відсьогодні кожен з вас може долучитися до нашої команди…", - сказав Разумков.
Разумков розповів, що щоб долучитися до "їхньої команди" потрібно або заповнити анкету на сайті, або зателефонувати на гарячу лінію.
Разумков додав, що збирається незабаром відвідати кожну область.