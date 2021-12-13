Євросоюз запровадив санкції проти ПВК Вагнера через діяльність її найманців в Україні, Сирії та Лівії. Про це повідомляється в офіційному журналі ЄС, повідомляє Новое время.

У документі сказано, що ПВК Вагнера причетна до тортур, жорстокого, нелюдського та принизливого поводження, позасудових страт та тортур і території України, Сирії, Лівії, ЦАР, Судану та Мозамбіку.

Окрім самої ЧВК, під санкції потрапили Дмитро Уткін, якого в ЄС назвали засновником ЧВК, радник президента ЦАР і «ключова фігура в командуванні групою Вагнера» Валерій Захаров, та Станіслав Дичко, якого в ЄС називають найманцем ЧВК.