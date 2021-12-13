Зеленський вручив композитору Покладу орден

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з композитором Ігорем Покладом та вручив йому орден Держави із присвоєнням звання Героя України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Присвятивши своє життя музичному мистецтву, ви стали дійсно Майстром. Без перебільшення ваша музика є голосом України. Ваші пісні звучать у всьому світі. Ці композиції належать до найкращих перлин національного духовного надбання, без яких неможливо уявити сучасну українську культуру", – сказав Зеленський, звертаючись до композитора.

Композитор та опермейстер Ігор Поклад є автором понад 150 пісень, зокрема музичних вистав "Конотопська відьма", "Різдвяна ніч", "Москаль-чарівник", "Засватана – невінчана", "Таке єврейське щастя", "Чмир", рок-опери "Ірод" тощо. Він плідно працював у кіно з режисерами Леонідом Биковим, Андрієм Бенкендорфом, Миколою Засєєвим у більш ніж 40 художніх та телефільмах. Написав музику до анімаційних стрічок "Як козаки…", "Енеїда" тощо.