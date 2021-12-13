Кива хоче позбавити журналіста Bihus.info акредитації

Народний депутат від проросійської фракції ОПЗЖ Ілля Кива звернувся до парламентського комітету з питань свободи слова з вимогою щодо позбавлення журналіста проекту розслідувань Bihus.info Данила Мокрика акредитації при Верховній Раді України, повідомляє Новое время.

Відповідне питання Комітет розглядатиме на засіданні 15 грудня. Данило Мокрик отримав запрошення на це засідання та планує на ньому бути присутнім, уточнює видання.

Кива інкримінує журналісту «грубе порушення журналістської етики і поширення відверто хибної інформації».

22 листопада журналісти Bihus.Info повідомили, що Ілля Кива, ймовірно, живе у будинку в Козині Київської області, який не вказано у його декларації. Вони вивчили фото та відео, опубліковані колегою Киви за фракцією Вадимом Рабиновичем під час обшуку у нардепа, — на них зафіксовано інтер'єр та екстер'єр будинку, а також території навколо нього.

За інформацією Bihus.Info, 16 листопада правоохоронці приїхали з обшуками до триповерхового будинку, який у березні 2020-го виставили на продаж за 21 млн. грн. або на довгострокову оренду за 120 тис. грн. У декларації Іллі Киви вказано лише земельну ділянку у Полтавській області та квартиру, що належить дочці.

Біля будинку журналісти помітили автомобіль KIA, зареєстрований на колишнього помічника Киви Олександра Даниленка. За інформацією Bihus.Info, нардеп іноді їздить на цьому авто та записує з нього відео. Кива відмовився коментувати інформацію Bihus.Info.

Пізніше нардеп сказав, що подаватиме до суду на журналістів Bihus.Info за поширення недостовірної інформації про те, що під час обшуків у нього знайшли золоті злитки та велику кількість готівки. Керівник проекту Bihus.Info Денис Бігус заявив, що ці дані не відповідають дійсності та фотографії з обшуків, які журналісти отримали від джерела, стосувалися іншої справи.