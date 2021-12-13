Перша в ЄС. Мальта цього тижня легалізує каннабіс

Мальта на цьому тижні легалізує вирощування і зберігання канабісу для особистого користування. Таким чином, держава стане першою європейською країною, яка прийняла таке рішення, випередивши Люксембург, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Зберігання до семи грамів наркотику буде дозволено особам у віці 18 років і старше, а вдома можна буде вирощувати до чотирьох рослин канабісу з можливістю зберігання до 50 г висушеного продукту.

У вівторок, 14 грудня, парламент Мальти повинен проголосувати за закон про легалізацію канабісу, після чого документ підпише президент країни. Закон повинен набрати чинності вже до цих вихідних.

Крок Мальти послідує за реформою по всій Європі у 2022 році. Німеччина нещодавно оголосила про намір створити юридично регульований ринок, слідом за урядами Швейцарії, Люксембургу та Нідерландів.

В Італії планується провести референдум, а Канада, Мексика і 18 штатів США вже прийняли аналогічне законодавство.