Біткоїнів майже не залишилося: видобуто 90% криптовалюти

У понеділок, 13 грудня, криптосектор перетнув символічну межу – вранці цього дня було видобуто 90% усіх біткоїнів (BTC). Це означає, що сукупна емісія першої криптовалюти наразі склала 18,89 млн з 21 млн можливих, повідомляє Обозреватель.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Blockchain.com. Цікаво, що від моменту появи біткоїну пройшло майже 13 років (генезис-блок, який є основою всієї торгової системи BTC був згенерований 3 січня 2009 року), але на видобуток 10%, що лишилися, піде значно більше часу – не менш як 119 років.

Графік видобутку біткоїнів з 2009 по 2021 рік. Джерело: Blockchain.com

Варто зазначити, що творець або творці біткоїну, які ховалися під псевдонімом Сатоші Накамото, встановили жорстке обмеження емісії цієї криптовалюти у 21 млн монет. Ця кількість записана у вихідному коді криптовалюти і, крім того, вона забезпечується мережевими вузлами.

Саме жорстке обмеження та відносно невеликий розмір емісії мають вирішальне значення для ціннісної пропозиції Bitcoin як валюти та інвестиційного інструменту. За даними критобіржі WhiteBIT, станом на 13 грудня одна монета торгується на рівні $47,9 тис.

Пропозиція цієї криптовалюти, що залишилася, буде видобута до лютого 2140 року. Про це свідчать розрахунки, зроблені криптоекспертами на підставі оцінок мережевої активності та графіків халвінгів біткоїну.

Що таке халвінг?

Оскільки Bitcoin працює на системі Proof-of-Work ("доказ роботи"), учасники мережі (майнери) надають обчислювальні ресурси свого обладнання для виконання мільйонів складних операцій на секунду. В результаті вони отримують як нагородження біткоїни, а в блокчейні з'являється новий блок.

Накамото запрограмував систему таким чином, щоб кожні 210 тисяч блоків (приблизно раз на 4 роки) розмір винагороди зменшувався вдвічі. Останній халвінг стався у травні 2020 року (тоді розмір нагороди впав 12,5 до 6,25 BTC), отже, 2024-го, коли буде створено блок №840000, нагорода становитиме 3,125 BTC.

До 2040 року винагорода за блок скоротиться до менш ніж 0,2 BTC, а доступними залишаться лише 80 тис. біткоїнів з 21 млн. При цьому майнінг останнього з них триватиме близько 40 років.

Очікується, що на ринок потрапить не весь обсяг видобутих токенів. На основі аналізу активності криптогаманців, компанія Chainalysis вважає приблизно 3,7 млн біткоїнів втраченими. Причини їхньої недоступності різні – починаючи від втрати особистих ключів і закінчуючи смертю їхніх власників.

Крім того, ще 1,1 млн біткоїнів належить їхньому творцю. Сатоші Накамото видобув їх у перші дні існування мережі і зараз вони лежать на незайманому рахунку.