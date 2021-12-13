Валютний ринок понеділка: підсумки дня

У понеділок втручання Національного банку знову перервало тренд, що тривав четвертий день, на зміцнення гривні на міжбанківському валютному ринку.

Дисбаланс між попитом та пропозицією впадав у вічі з самого ранку: на одного бажаючого купити валюту припадало по три продавці. Охочих і поспішали продати валюту було стільки, що ніхто навіть не помітив Національного банку, який викупив свої «стандартні» 5 млн. доларів у районі 26,89 гривень. Після того, як котирування опустилися до 26,85 гривні на купівлі та 26,87 гривні на продажу, Національний банк з'явився повторно. Цього разу він виставив ордер на покупку на рівні 26,86 гривень. Схоже, нерви покупців були на межі: побачивши Нацбанк із великою інтервенцією, вони почали дружно виставляти свої заявки. У результаті до кінця обідньої перерви вже на одного продавця припадало по три покупці. Звичайно, котирування пішли вгору, і торгову сесію закрили зростанням.

Закрили торги понеділка на 3 копійки на купівлі та на 2,5 копійки на продажі вище, ніж минулої п'ятниці.

Хід торгів

Стартові котирування – 26,85/26,96 (купівля/продаж).

Торги понеділка відкрилися набагато ширше, ніж минулої п'ятниці: спред на відкритті становив 11 копійок. Досить довго і продавці, і покупці рухали ціни заявок, намагаючись зацікавити одне одного. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 26,895 гривень пройшла лише о 9:56: у когось із продавців урвався терпець, і він віддав суму покупцеві за ціною, яку вони запитали. Котирування знехотя, але пішли вниз: після 11 ранку зниження прискорилося. До 11:35 досягли денних мінімумів. Експортери явно не збиралися здавати валюту за такою ціною і почали знімати свої заявки, прийнявши рішення чекати. У ситуацію був змушений втрутитися Національний банк, що вже побував до цього: рівно о 12:10 він виставив ордер на покупку на рівні 26,86 гривень. Чутка про те, що Нацбанк вийшов із великою інтервенцією після кількох днів тиші, миттєво розлетівся банками. Була дана команда «Купувати» і всі відкладені заявки виставлені. На початок обіду котирування відскочили до 26,90 гривень, а після обіду піднялися до 26,94 на купівлі та 26,98 гривень на продажу. За такими цінами продавці вже згодні були віддавати валюту; пішла жвава торгівля, але до закриття ціни лише на кілька копійок знизилися від денних піків.

Котирування закриття торгів – 26,93/26,955 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 72,3 млн. порівняно з минулою п'ятницею і склав 154,5 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 26,8736 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 26,8736 гривень. Офіційний курс долара на 14 грудня встановлено на позначці 26,8846 гривні за долар, зниження на 13,95 копійок.

встановлено на позначці 26,8846 гривні за долар, зниження на 13,95 копійок. Офіційний курс євро на 14 грудня встановлено на позначці 30,3272 гривні за євро, зниження на 12,49 копійок.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва протягом дня спочатку падав, а потім зростав. Вранці "американця" почали продавати по 26,97-26,98 гривень. До обіду він подешевшав до 26,90-26,92 гривень, а до 17 години долар продавали вже по 27,00-27,02 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:00 – 1,1286 долара. Сьогодні євро спробував скоригуватися вниз після зростання минулої п'ятниці, але зміг опуститися лише до позначки 1,1258 долара. На цьому рівні його почали купувати і він піднявся на 40 пунктів вище, до 1,1298. Готівковий євро сьогодні в першій половині дня подешевшав з 30,40-30,45 до 30,35-30,37 гривень, а надвечір, слідуючи за готівковим доларом, зріс до 30,40-30,45 гривень.

Російський рубль у понеділок знову малює «американські гірки»: до обіду він виріс до долара до 73,25, а після обіду втратив одразу 60 копійок і опустився до 73,85. На готівковому рублі всі зовнішні коливання не позначилися ніяк: вже другий тиждень його ціна заморожена на рівні 3,65-3,67 гривень за 10 рублів.