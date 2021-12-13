Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 14 грудня 2021

У вівторок, 14 грудня, десятий місячний день місячного календаря. Місяць, що зростає, перебуває у знаку зодіаку Тілець, повідомляє Корреспондент.

Місяць у Тільці – гарний час для планування прибутку, вирішення фінансових питань, капіталовкладень та купівлі речей для тривалого користування.

Також підходить для справ, пов'язаних з нерухомістю та будь-якими іншими майновими питаннями.

14 грудня – день розширення партнерських зв'язків та зміцнення авторитету. Успішно просуваються будь-які справи, а неприємні події малоймовірні.

Підходить для переговорів, початку проектів, будівництва, ремонту, укладання договорів, угод.

Місяць, що зростає, – період, коли у людей покращується самопочуття, підвищуються настрій та активність. Людина стає більш енергійною та удачливою, тому саме на цей час корисно планувати найважливіші та відповідальні справи.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 14 грудня

Овен (21.03-19.04)

Овнів може наздогнати любов, яка захопить усю їх уяву і штовхатиме на "подвиги" та навіжені вчинки. При цьому зірки попереджають, що ці стосунки навряд чи витримають випробування буденною рутиною.

Тілець (20.04-20.05)

Тільцям випаде можливість примиритися після сварки та повернутися до колишніх стосунків. Головне - відкинути недовірливість, уразливість і не реагувати по-дитячому на відсутність уваги.

Близнюки (21.05-21.06)

Близнюки виявлять небачену увагу до почуттів партнера. Їхня турбота з лишком компенсує не надто майстерне вираження почуттів. Завдяки цьому день складеться спокійно та гармонійно.

Рак (22.06-22.07)

У будь-якій ситуації Ракам доведеться розраховувати лише на свої сили. Зірки радять відкинути невпевненість у собі - все складеться, як тільки представники знаку перестануть сумніватися у собі.

Лев (23.07-22.08)

Зірки обіцяють Левам продуктивний та творчий день. Незважаючи на те, що його результати прийдуть не одразу, представники знаку будуть надихнуті та задоволені тим, що відбувається.

Діва (23.08-22.09)

День Дів буде сповнений сюрпризів та несподіванок. Не виключено відновлення минулих стосунків або зустріч із значною людиною з минулого. І в роботі, і в особистому житті рекомендується виявляти ініціативу та активність.

Терези (23.09-22.10)

Імпульсивність, підвищені вимоги та претензії Терезів можуть призвести до серйозних проблем як в особистому житті, так і в ділових відносинах. Зірки радять "пригальмувати" та діяти делікатно, адже від уміння налагодити контакт залежить успіх дня.

Скорпіон (23.10-21.11)

Зірки радять Скорпіонам звернути увагу на здоров'я. До будь-якого нездужання потрібно ставитися серйозно і не відкладати візит до лікаря. Представникам знака варто уникати сумнівних заходів та випадкових знайомств.

Стрілець (22.11-21.12)

День Стрільців буде насиченим і сильно втомить їх. Слід бути уважнішими до фінансів: існує ризик невиправданих витрат і втрат. Серйозні покупки краще відкласти, а ввечері обов'язково відпочити та відновити сили.

Козеріг (22.12-19.01)

Козероги будуть сповнені ідей та ініціатив, які оцінять оточуючі. Цього дня представникам знаку не вдасться всидіти на місці та насолоджуватися спокоєм.

Водолій (20.01-18.02)

Зірки обіцяють Водоліям позитивні зміни в особистому житті. Їхній день підходить як для нових знайомств, так і для зміцнення існуючих зв'язків.

Риби (19.02-20.03)

Поведінка Риб може викликати подив у оточуючих. Зірки радять бути послідовними та не відмовлятися від прийнятих раніше рішень. Не виключено дрібних побутових проблем.