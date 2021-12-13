Військові навчання Китаю можуть перерости у вторгнення до Тайваню

Китай може несподівано вторгнутися в Тайвань під час військових навчань, повідомляє South China Morning Post, посилаючись на дані Міноборони Тайваню, повідомляє Новое время.

Як стало відомо журналістам South China Morning Post з даних Міноборони Тайваню, китайські військові можуть несподівано висадити десант і розпочати повномасштабні бойові дії.

За даними тайванських військових, подібний варіант розвитку подій відповідав би цілям керівництва Китаю — вторгнутися на острів до 2025 року.

Зазначається, що на початковому етапі вторгнення китайські військові можуть задіяти сухопутні, морські та повітряні сили. Одним з основних завдань, яке стоятиме перед НВАК, — запобігти будь-яким спробам іноземних збройних сил прийти на допомогу Тайваню.

3 листопада у Міноборони Тайваню повідомили, що країна збирається збільшити кількість військових навчань резервістів. Причина цього полягає в тому, що Китай продовжує нарощувати сили навколо острова.

Раніше глава КНР Сі Цзіньпін заявив про намір провести «возз'єднання» з Тайванем. У відповідь влада Тайваню заявила, що майбутнє острова залежить від волі його народу.

Напередодні в Міністерстві оборони Тайваню повідомили про найбільше за всю історію вторгнення Військово-повітряних сил Китаю в зону протиповітряної оборони острова - двома хвилями пролетіли 38 літаків.

Китай та Тайвань були розділені під час громадянської війни у 1940-х роках. Пекін довго намагався обмежити міжнародну діяльність Тайваню, і обидві території боролися за вплив у Тихоокеанському регіоні. В останні роки напруженість зросла, і Пекін не виключає застосування сили для повернення острова до свого складу.

У той же час Тайвань вважає себе незалежною територією, зі своєю конституцією, збройними силами та обраними лідерами. Незважаючи на те, що Тайвань офіційно визнають лише кілька держав, його демократично обраний уряд має міцні комерційні та неформальні зв'язки з багатьма країнами.