Лукашенко заявив про плани створити новий "Радянський Союз"
Лідер білоруського правлячого режиму Олександр Лукашенко заявив, що союз Росії і Білорусі буде могутніше Євросоюзу. За його словами, при створенні нового об'єднання врахують всі помилки ЄС і візьмуть все найкраще з Радянського Союзу, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.
"Цей союз (Росії і Білорусі - ред.) буде більш просунутим і стабільним", - сказав Лукашенко.
Він пояснив, що при створенні цього союзу врахують всі помилки Євросоюзу і візьмуть на озброєння позитивний досвід європейців. Лукашенко також згадав про Радянський Союз.
"Ми ж вийшли з єдиної держави - з Радянського Союзу. І ми багато вже там спробували", - сказав він.
Лукашенко додав, що при створенні Союзу Росії і Білорусі потрібно залишити позитивне з радянського минулого. За його словами, це зробить нове об'єднання більш потужним, продуманим і просунутим.
Говорячи про терміни створення союзу Росії і Білорусі Лукашенко зазначив, що він з президентом РФ Володимиром Путіним не ставлять перед собою ніяких термінів - 2025, 2030 або який-небудь рік.
"Ми будемо йти крок за кроком, вирішуючи проблеми", - резюмував він.
Раніше Лукашенко назвав ідею входження Білорусі до складу Росії вигадкою колективного заходу.