Депутат Держдуми РФ порівняв українців із тарганами та закликав їх знищувати

Депутат Держдуми Росії та колишній ватажок «ДНР» Олександр Бородай порівняв українців із тарганами та закликав проводити переговори з ними за допомогою «тапок та дихлофосу», повідомляє Новое время.

В інтерв'ю журналістам він заявив, що вже намагався донести свою думку до російських чиновників.

"Розмовляти з ними марно. Російським чиновникам високого рангу я намагався це пояснити. Ви із тарганами намагалися розмовляти? Спіймали на кухні і спробуйте щось пояснити... Можете перед ним танцювати, демонструвати чудеса риторики, але все це марно. Проти таргана ефективний тільки тапок, або дихлофос. Вдарив тапком — тарган розплющився. Усе. Проблему вирішено… Ні про що не можна домовлятися з українськими політиками" , — заявив він, повідомляє представник української делегації у ТКГ Денис Казанський.

У жовтні 2021 року Бородай визнав, що проти української армії на окупованому Донбасі воюють російські військовослужбовці.

Бойовик Олександр Бородай у 2014 році був «прем'єр-міністром» угруповання "ДНР". В Україні Бородай оголошений у кримінальний розшук за звинуваченням у створенні терористичної організації, посяганні на територіальну цілісність та захоплення державної влади.

Восени 2021 він став депутатом Держдуми РФ восьмого скликання від партії влади Єдина Росія.