Кримінального авторитета зі списку РНБО засудили в Миколаївській області

У Миколаївській області кримінальний авторитет на прізвисько "Апті", який знаходиться в списку санкцій Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО), отримав шість місяців арешту. Чоловік погрожував потерпілим за свідчення у справі, за якою він проходить обвинуваченим, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Зазначається, що суд визнав винним громадянина Росії, який перебуває в Україні на підставі посвідки на постійне проживання, у погрозах потерпілим. Йому призначено покарання у вигляді 6 місяців арешту.

В ході суду прокуратура довела, що засуджений - кримінальний авторитет на прізвисько "Апті" погрожував потерпілим за їх свідчення у справі, за якою він проходить обвинуваченим.

У прокуратурі додали, що кримінальний авторитет знаходиться в списку санкцій РНБО.