Названі найвпливовіші бізнесмени України

У першу двадцятку топ-100 найвпливовіших людей України увійшли чотири бізнесмени. Так, Ігор Коломойський закрив трійку лідерів, далі йде Рінат Ахметов, повідомляє Вести.

Експрезидент Петро Порошенко розташувався на 13-му місці, а замикає двадцятку гендиректор Dragon Capital Томаш Фіала, який уперше увійшов до рейтингу газети "Вести", який вона розраховує третій рік поспіль.

При цьому перше місце у топ-100 дісталося голові Офісу президента Андрію Єрмаку. Сам президент Володимир Зеленський, який до призначення на вищий пост був успішним бізнесменом, зайняв другий щабель.

Всього до рейтингу увійшли 26 успішних представників бізнесу:

Ігор Коломойський (група "Приват") – 3 місце;

Ринат Ахметов (група СКМ) – 4-те;

Петро Порошенко (кондитерська корпорація Roshen) – 13-те;

Томаш Фіала (інвесткомпанія Dragon Capital) - 20-те;

Віктор Пінчук (інвестиційно-консалтингова група EastOne та промислова компанія "Інтерпайп") – 22-е;

Вадим Новинський (промислово-інвестиційна група Smart Holding) – 29-те;

Юрій Косюк (агрохолдинг МХП) – 32-е;

Олексій Вадатурський (агрохолдинг "Нібулон") – 34-те;

Василь Хмельницький (K.Fund, Unit.City, 90% акцій компанії "Майстер-Авіа", яка керує аеропортом "Київ") – 37-те;

Галина та Олександр Гереги (мережа ТЦ "Епіцентр К") – 38-е;

Андрій Веревський (агрохолдинг "Кернел груп") – 39-те;

Олег Горохівський (співзасновник monobank) – 41-е;

Ілля Павлюк (бізнесмен, якого називають "тіньовим куратором" групи депутатів від "Слуги народу") – 43-тє;

В'ячеслав Клімов (онлайн-платформа iPOST) – 47-е;

Євген Черняк (завод "Хортиця", Big Money) - 61-е;

Владислав Чечеткін (маркетплейс Rozetka) – 64-те;

Дмитро Фірташ (Group DF, Ostchem Holding, група РГК, що об'єднує облгази) – 65-те;

Влад Яценко (стартап Revolut) – 71-е;

Вадим Столар (бізнес-центр "Вітрило", регіональні телеканали Live.Network) – 72-е;

Володимир Костельман (Fozzy Group) – 76-те;

Олександр Ярославський (група DCH) – 82-е;

Сергій Тігіпко (група "ТАС") – 83-тє;

Степан Івахів (група "Континіум", що контролює мережу АЗС WOG) – 84-те;

Леонід Юрушев (готелі InterContinental, Fairmont, Alfavito та логістичні комплекси "БФ Склад") – 87-е;

Геннадій Буткевич (співвласник "АТБ") – 92-е;

Олег Бахматюк (агрохолдинг UkrLandFarming) – 94-те.

Варто зазначити, що вперше у рейтингу представлено засновника українського фінтех-стартапу Revolut Влада Яценка та гендиректора Dragon Capital Томаша Фіала.