Тищенко не зібрав голоси на закон про столицю

Законопроєкт про столицю від влади не розглядатимуть цього року, бо депутату від "Слуги Народу", власнику ресторану "Велюр" Тищенку не вдалося назбирати голоси за нього, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив політичний експерт Олексій Черненко на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні після погоджувальної ради спікер Стефанчук повідомив, що на цьому тижні ні "закон про столицю", ні "закон про місцеві адміністрації" розглядати не будуть. Мовляв, ще готуються профільним комітетом. От лише при цьому забув сказати, що на минулому пленарному тижні законопроєкт про столицю вже стояв у порядку денному і був цілком готовий. Аж раптом з’явилася необхідність терміново його доопрацювати в комітеті. Насправді причина проста — голосів за нього у такому вигляді немає, як би Микола Тищенко не намагався їх знайти. І критичні висновки Ради Європи та Венеційської комісії точно голосів на його підтримку не додадуть" , — написав Черненко.

Він зазначив, що законопроєкт можуть винести на голосування у січні.

"Звичайно, після новорічних свят буде друга спроба ці голоси нашкребти, але звідки вони візьмуться — велика загадка. Адже підтримка сумнівних президентських ініціатив в парламенті буде танути в тій же пропорції, в якій тане особистий рейтинг Зеленського" , — пояснив політичний експерт.

Черненко зазначив, що законопроєкт про місцеві адміністрації, який безпосередньо пов'язаний із законопроєктом про столицю, містить недемократичні норм, за які навряд проголосують.