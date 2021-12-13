Як отримати "тисячу Зеленського" через Ощадбанк - інструкція
В Україні вже з 19 грудня всі вакциновані двома дозами українці в рамках програми "єПідтримка", можуть одержати з держбюджету тисячу гривень, повідомляє Сьогодні.
Як отримати гроші у "Ощадбанку"
Щоб відкрити віртуальну картку, необхідно:
- Відкрити мобільний додаток Ощад 24/7.
- У розділі "Карти" натиснути на головну банківську картку.
- У меню перейти в підрозділ "Сервіси" та вибрати там пункт "Відкрити віртуальну картку".
- Вибрати тип картки та підтвердити.
- На банківський номер клієнта прийде смс із кодом підтвердження.
- Карту випущено. А клієнту на банківський номер прийде номер картки та всі її дані.
Що далі?
Після оформлення картки необхідно провести кілька нескладних маніпуляцій на порталі Дія.
А саме:
- Авторизуватися в програмі "Дія" і переконатися, що програма має "зелений" COVID-сертифікат.
- Зайти до розділу "Послуги".
- Вибрати в переліку послугу "єПідтримка".
- Вибрати для виплати картку "єПідтримка"
- Натиснути "Отримати допомогу".
Далі заявка надійде до Мінекономіки, а на картку незабаром нарахують гроші. Їх можна буде витратити лише на деякі послуги, і не можна монетизувати та витратити на свої потреби.