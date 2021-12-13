Як отримати "тисячу Зеленського" через Ощадбанк - інструкція

В Україні вже з 19 грудня всі вакциновані двома дозами українці в рамках програми "єПідтримка", можуть одержати з держбюджету тисячу гривень, повідомляє Сьогодні.

Як отримати гроші у "Ощадбанку"

Щоб відкрити віртуальну картку, необхідно:

Відкрити мобільний додаток Ощад 24/7.

У розділі "Карти" натиснути на головну банківську картку.

У меню перейти в підрозділ "Сервіси" та вибрати там пункт "Відкрити віртуальну картку".

Вибрати тип картки та підтвердити.

На банківський номер клієнта прийде смс із кодом підтвердження.

Карту випущено. А клієнту на банківський номер прийде номер картки та всі її дані.

Що далі?

Після оформлення картки необхідно провести кілька нескладних маніпуляцій на порталі Дія.

А саме:

Авторизуватися в програмі "Дія" і переконатися, що програма має "зелений" COVID-сертифікат.

Зайти до розділу "Послуги".

Вибрати в переліку послугу "єПідтримка".

Вибрати для виплати картку "єПідтримка"

Натиснути "Отримати допомогу".

Далі заявка надійде до Мінекономіки, а на картку незабаром нарахують гроші. Їх можна буде витратити лише на деякі послуги, і не можна монетизувати та витратити на свої потреби.