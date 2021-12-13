Імпорт е/е з Білорусі до України обвалився до 60МВт

Оновлені дані на сайті ENTSO-E свідчать, що імпорт електроенергії з Білорусі на 14 грудня планується рівним графіком потужністю 60 МВт – на цей рівень він упав 12 грудня, хоча до цього всі дні грудня електроенергія з Білорусі надходила потужністю від 398 МВт до 900 МВт залежно від часу доби, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як написав у понеділок увечері голова енергокомітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус, ТОВ "ТЕТ груп", яка здійснює імпорт електроенергії через дубайського посередника Vector Energy, призупинила його.

"Отже, імпорт е/е з Білорусі впав у 13 разів", - підсумував Герус.

Він припустив, що це спричинить збільшення споживання вугілля тепловою генерацією.

Голова парламентського комітету також нагадав, що у листопаді "ТЕТ груп" колишнього топ-менеджера компанії D.Trading Віталія Бутенка була оштрафована регулятором за махінації на спотовому ринку електроенергії.

Водночас Герус зазначив, що на 17:45 понеділка за імпорту з Білорусі 60 МВт-год, експорт до Польщі становить 140 МВт-год, до Угорщини – 202 МВт-год, до Румунії – 94 МВт-год, до Словаччини – 5 МВт-год.

За результатами місячного аукціону НЕК "Укренерго" щодо розподілу міждержавних перерізів на грудень "ТЕТ груп" викупила 400 МВт на весь місяць плюс по 400 МВт додатково з 1 до 19 грудня та з 27 до 31 грудня.

Іншими переможцями аукціону стали ТОВ "Електро Ком'юніті" - 60 МВт, "Електротрейдінг груп" і "Смарт Трейд Енерджі" - по 20 МВт.

Додатково "ТЕТ груп" викуповувала по 40 МВт перетину з 19:00 до 22:00 на 13-15 грудня.