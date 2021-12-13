Кулеба вперше поспілкувався із новим главою МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час першої телефонної розмови з новопризначеним міністром внутрішніх справ Німеччини Анналеною Бербок обговорив ситуацію на Донбасі та російський магістральний газопровід "Північний потік-2", повідомляє Ділова столиця.

"Високо цінуємо, що в коаліційній угоді нового уряду Німеччини приділяється пріоритетна увага відновленню миру в нашій державі. Ми конструктивно налаштовані рухатися вперед в рамках процесу мирного врегулювання, який має починатися з безпекових питань. Переконані, що повне втілення принципу "спочатку безпека" дозволить досягти подальшого прогресу і в політичній частині Мінських домовленостей" , — зазначив Кулеба.

Міністр наголосив, що Україна активно виступає за дієву роботу "нормандського формату" як важливого майданчика для переговорів. Він подякував Німеччині, яка разом із Францією докладає зусиль для повернення Росії за стіл переговорів.

Анналена Бербок запевнила у непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, готовності до спільної роботи з розблокування "нормандських" переговорів.

Дмитро Кулеба подякував своїй німецькій колегі за чітку позицію щодо "Північного потоку — 2". Міністри погодилися, що до проєкту має застосовуватись європейське енергетичне законодавство.

Вони також обговорили кроки щодо зміцнення енергетичної безпеки України та Європи.

Міністр також висловив зацікавленість у перезавантаженні рівноправного діалогу України та Німеччини з історичних питань.

Насамкінець Дмитро Кулеба запросив Анналену Бербок відвідати Україну з візитом наступного року.