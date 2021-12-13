Депутат від "Слуги народу" зніматиме шоу для каналу "Дом" за 3,3 млн грн

Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" (телеканали "Дом" та UATV) транслюватиме шоу "Саджати будемо", продюсером якого стане депутат Київської міськради від "Слуги народу" Вікторія Бурдукова, повідомляє Ділова столиця.

Тендер на закупівлю послуг з виробництва аудіовізуального проекту розміщено у системі ProZorro.

Загалом заплановано 52 випуски шоу "Саджати будемо" тривалістю по 50 хвилин. Тендер на 3 290 400 грн виграла компанія "КС Продакшн".

В описі програми сказано, що це "жорстке шоу, яке покаже українцям справжню силу політиків та їхніх помічників". На думку авторів, програма продемонструє "перемогу справедливості над безкарністю заможних та багатих".

Продюсером проекту буде депутат Київської міськради від "Слуги народу" Вікторія Бурдукова, яка раніше працювала над шоу "Ревізор".

Зазначимо, назва майбутнього телешоу співзвучна із передвиборчим слоганом президентської кампанії Володимира Зеленського.