Боррель про скупчення військ РФ: готуємося до найгіршого, очікуємо кращого

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляє, що у зв'язку зі стягуванням російських військ до кордонів України треба очікувати кращого, але бути готовими до найгіршого, повідомляє УНІАН.

Про це віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель сказав у Брюсселі після засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС.

"У такій ситуації ви повинні очікувати кращого і готуватися до найгіршого. І це те, більшою чи меншою мірою, що ми робимо. Готуємося до найгіршого, очікуємо кращого" , - заявив Боррель.

У цьому зв'язку він сказав, що ЄС обрав тактику переконування, аби уникнути нової кризи.

"Аби спробувати уникнути початку здійснення будь-якого роду воєнних дій, оскільки як тільки це почнеться, буде дуже складно зупинити" , - наголосив Боррель.

Також він зазначив, що найголовніша справа наразі полягає у тому, аби унеможливити загострення ситуації і стримувати будь-яку ескалацію.