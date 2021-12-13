Папа Римський побажав Україні миру

Глава римської католицької церкви Папа Франциск звернувся до Бога з молитвою за Україну та її народ, закликавши до подолання напруги шляхом міжнародного діалогу та побажав, щоб Різдво принесло Україні мир, повідомляє Новое время.

Після молитви Ангел Господній Папа Франциск звернувся з окремими побажаннями до українців.