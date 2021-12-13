Папа Римський побажав Україні миру
Глава римської католицької церкви Папа Франциск звернувся до Бога з молитвою за Україну та її народ, закликавши до подолання напруги шляхом міжнародного діалогу та побажав, щоб Різдво принесло Україні мир, повідомляє Новое время.
Після молитви Ангел Господній Папа Франциск звернувся з окремими побажаннями до українців.
"Дорогі брати і сестри, щиро у своїх молитвах за дорогу Україну прошу Господа за всі її Церкви, релігійні громади та весь її народ, щоб напруга навколо неї була вирішена за допомогою серйозного міжнародного діалогу, а не за допомогою зброї. Мені завдає великого болю остання статистика, яку я прочитав: цього року вироблено більше зброї, ніж у минулому. Зброя – це не рішення. Нехай це Різдво Господнє принесе Україні мир!", — заявив глава Ватикану.