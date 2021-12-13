Помер відомий кінорежисер Сергій Соловйов

У Москві помер кінорежисер Сергій Соловйов, про це розповіло джерело в оточенні. Причиною смерті названо тяжку хворобу, повідомляє "Интерфакс".

Сергію Соловйову було 77 років. Він був сценаристом, кінорежисером, продюсером та викладачем у ВДІКу. Його режисерський дебют відбувся з двома новелами з розповідей Чехова "Від нічого робити" та "Пропозиція". У 1971 році він випустив свій перший повнометражний фільм "Єгор Буличов та інші".

Відомі його картини "Чужа Біла і Рябой", "Сто днів після дитинства", трилогія "Асса", "Чорна троянда - емблема печалі, червона троянда - емблема кохання" та "Будинок під зоряним небом", "Анна Кареніна".