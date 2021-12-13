В Україні дозволили третю дозу COVID-вакцини: хто її отримає

В Україні дозволили третю дозу COVID-вакцини: хто її отримає

В Україні дозволили застосування третьої дози вакцини від коронавірусу, але не усім. Голова Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Згідно з наказом, додаткова доза вакцини, незалежно від того, яким препаратом щепилися раніше, рекомендується людям:

  • з ВІЛ-інфекцією;
  • з онкологією;
  • після трансплантації органів;
  • які проходять імунодепресивну терапію;
  • які проходять імуномодулюючу терапію;
  • з імунодефіцитним станом.

"Ми рекомендуємо вводити додаткову дозу тим, хто має медичні показання для неї у зв’язку з важкими захворюваннями, адже їхня імунна система могла не сформувати належний захист", - відзначив Ляшко.

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