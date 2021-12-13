В Україні дозволили третю дозу COVID-вакцини: хто її отримає

В Україні дозволили застосування третьої дози вакцини від коронавірусу, але не усім. Голова Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Згідно з наказом, додаткова доза вакцини, незалежно від того, яким препаратом щепилися раніше, рекомендується людям:

з ВІЛ-інфекцією;

з онкологією;

після трансплантації органів;

які проходять імунодепресивну терапію;

які проходять імуномодулюючу терапію;

з імунодефіцитним станом.