В Україні дозволили третю дозу COVID-вакцини: хто її отримає
В Україні дозволили застосування третьої дози вакцини від коронавірусу, але не усім. Голова Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Згідно з наказом, додаткова доза вакцини, незалежно від того, яким препаратом щепилися раніше, рекомендується людям:
- з ВІЛ-інфекцією;
- з онкологією;
- після трансплантації органів;
- які проходять імунодепресивну терапію;
- які проходять імуномодулюючу терапію;
- з імунодефіцитним станом.
"Ми рекомендуємо вводити додаткову дозу тим, хто має медичні показання для неї у зв’язку з важкими захворюваннями, адже їхня імунна система могла не сформувати належний захист", - відзначив Ляшко.