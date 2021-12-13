Рада завтра працюватиме до вичерпання порядку денного

Рада завтра працюватиме до вичерпання порядку денного

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що 14 грудня Верховна рада працюватиме до вичерпання порядку денного, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Таким чином, фракція вирішила не призначати позачергове засідання парламенту.

"Вирішили не робити позачергового засідання, а проголосувати в першій половині дня за те, щоб продовжити роботу Верховної Ради до вичерпання питань порядку денного. Орієнтуємося за часом, що десь будемо працювати до 19: 00", - заявив він.

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