Почалося тестування виплати 1000 гривень за вакцинацію

Почалося тестування виплати 1000 гривень за вакцинацію

У додатку «Дія» розпочалося бета-тестування виплати тисячі гривень за повну вакцинацію від COVID–19 – послуги «єПідтримка», повідомляє Телеканал D1.

У мобільному додатку державних послуг «Дія» з'явилася послуга щодо отримання 1000 гривень за вакцинацію проти коронавірусу «єПідтримка». Зараз вона доступна лише для учасників бета-тесту. Коли послуга «єПідтримка» стане доступною для всіх, хто має на неї право (19 грудня), то порядок її отримання буде наступним:

1) Заходьте до програми «Дія», відкриваєте список послуг та вибираєте у ньому «єПідтримка».

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2) Натискаєте "Отримати допомогу".

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3) «Дія» сама знайде віртуальну картку для виплат, яку бажано заздалегідь оформити в одному з доступних банків, і покаже її. У цьому вікні потрібно знову натиснути «Отримати допомогу».

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4) Додаток зареєструє заяву, відправить її та можна натискати «Зрозуміло».

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Гроші мають зарахувати за кілька днів. На що їх можна буде витратити на сайті програми «єПідтримка».

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