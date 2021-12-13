Почалося тестування виплати 1000 гривень за вакцинацію

У додатку «Дія» розпочалося бета-тестування виплати тисячі гривень за повну вакцинацію від COVID–19 – послуги «єПідтримка», повідомляє Телеканал D1.

У мобільному додатку державних послуг «Дія» з'явилася послуга щодо отримання 1000 гривень за вакцинацію проти коронавірусу «єПідтримка». Зараз вона доступна лише для учасників бета-тесту. Коли послуга «єПідтримка» стане доступною для всіх, хто має на неї право (19 грудня), то порядок її отримання буде наступним:

1) Заходьте до програми «Дія», відкриваєте список послуг та вибираєте у ньому «єПідтримка».

2) Натискаєте "Отримати допомогу".

3) «Дія» сама знайде віртуальну картку для виплат, яку бажано заздалегідь оформити в одному з доступних банків, і покаже її. У цьому вікні потрібно знову натиснути «Отримати допомогу».

4) Додаток зареєструє заяву, відправить її та можна натискати «Зрозуміло».

Гроші мають зарахувати за кілька днів. На що їх можна буде витратити на сайті програми «єПідтримка».