Макрон вважає неприпустимим загрожувати країнам виключенням із ЄС

Президент Франції Емманюель Макрон вважає за неприпустиме використовувати загрози виключення з Євросоюзу (ЄС) при діалозі з країнами-учасницями, повідомляє ТАСС.

Про це він заявив у понеділок, відповідаючи на запитання одного з журналістів, чи повинні Польща та Угорщина в будь-якому разі залишатися в ЄС, незважаючи на різницю у підходах до концепції правової держави.

"Я не використовую подібну загрозу або навіть гіпотезу такої загрози, тому що я думаю, що це дуже поганий сценарій. Для тих, хто любить Європу, намагатися досягти рішень, зменшивши периметр організації, було б, на мою думку, формою поразки" , - сказав Макрон у понеділок журналістам у Будапешті після наради з учасниками Вишеградської групи (Угорщина, Польща, Словаччина та Чехія).

Відповідаючи на запитання польського кореспондента, Макрон наголосив, що " Франція розглядає усі свої межі з однаковою солідарністю ". Париж, запевнив він, бачить у Польщі країну, яка вирішила розділити свою долю із французами та іншими європейцями.