Арахамія повідомив, коли Зеленський зустрінеться з Шольцем

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського та нового канцлера Німеччини Олафа Шольца можлива після переговорів із головою Франції Еммануелем Макроном, повідомляє Новое время.

"Думаю, що так, після зустрічі з Макроном, цілком імовірно, що буде зустріч із Олафом Шольцем" , - заявив Арахамія.

9 грудня керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що президент України Володимир Зеленський наступного тижня зустрінеться із президентом Франції Еммануелем Макроном та новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Також наступного тижня Макрон проведе зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Сторони обговорять скупчення військ РФ біля кордонів України.