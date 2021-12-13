Поки рано говорити про референдум щодо Донбасу та Криму — Арахамія

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія вважає, що на сьогодні немає предмета для обговорення питання можливого проведення референдуму щодо статусу Донбасу та Криму, повідомляє Новое время.

Під час брифінгу Арахамія заявив, що президент Володимир Зеленський, говорячи про можливий референдум, озвучив «концепт, який ще не втілений в будь-яку конкретну робочу модель».

"По-перше, поки що не сформульовано питання. По-друге, згідно із законом про Національний референдум, він може бути лише з одного питання, на яке можлива відповідь лише „так“ чи „ні“. З огляду на ці обмеження потрібно далі дивитися, яким чином сформулювати необхідне питання" , — заявив він.

Арахамія також додав, що проведення такого референдуму коштуватиме приблизно 2 мільярди гривень.

Нардеп також наголосив, що референдум — «це тривалий шлях, який поки що ніхто не проходив».

Говорячи про те, яким чином взяти участь у референдумі зможуть жителі непідконтрольних Україні територій Донбасу, він зауважив:

"Треба дивитися, як це можна зробити за законом. Якщо це наші громадяни, які не порушили закон, не отримали громадянство Росії, теоретично це може бути влаштовано на КПВВ" , — наголосив він.

Напередодні Зеленський заявив, що не відкидає проведення референдуму з приводу Донбасу в майбутньому. Він також наголосив, що Україна не відмовиться від своїх територій.

У червні 2021 року Володимир Зеленський говорив, що якщо жоден із варіантів врегулювання війни на Донбасі не спрацює, питання про повний розрив зв’язків із регіоном можуть винести на всеукраїнський референдум.

У січні 2021-го Верховна Рада ухвалила законопроект про всеукраїнський референдум.