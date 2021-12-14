Арахамія запропонував посилити відповідальність за брехню про громадянство

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступає за посилення відповідальності за брехню щодо громадянства.﻿ Про це він сказав під час брифінгу після засідання фракції, повідомляє УНІАН.

"Я особисто завжди виступав за те, щоб посилити відповідальність... У нас же є кримінальна відповідальність за недостовірну інформацію, яку ми даємо в деклараціях. Саме таким чином я пропоную зробити кримінальну відповідальність за брехню стосовно громадянства чи подвійного громадянства" , - наголосив Арахамія.

На його думку, тоді "все стане на свої місця".

"Якщо хтось буде знати, що він збрехав, а потім це виявиться, і це кримінальний злочин, тоді, повірте мені, більшість людей будуть вказувати цю інформацію... Я буду це робити, думаю, в січні, у вигляді законодавчої ініціативи. Просто зміни до відповідальності за недостовірну інформацію в декларуванні" , - повідомив депутат.

Раніше народний депутат від "СН" Олександр Качура ініціював перевірку наявності американського громадянства у голови фракції СН Давида Арахамії та голови партії Голос Кіри Рудик. Арахамія заявив, що не має подвійного громадянства, і готовий це довести.