Вашингтон постійно у контакті з Києвом з питань допомоги - Пентагон

Вашингтон постійно обговорює з Києвом шляхи надання допомоги. Про це заявив на брифінгу у понеділок представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми ведемо постійний діалог з українськими партнерами про те, що їм потрібно, яку допомогу ми їм можемо надати" , - сказав він, зазначивши, що нещодавно було завершено постачання на суму $60 млн.

За словами Кірбі, ці поставки включали стрілецьку зброю та боєприпаси, патрульні катери, а також ракети Javelin.