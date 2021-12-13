Кортеж, "швидка" та охорона із собаками: дружина Зеленського сходила у супермаркет

Перша леді України Олена Зеленська заради зйомок телешоу сходила до магазину у супроводі співробітників Управління державної охорони та групи кінологів. Прибула до магазину та поїхала додому Зеленська у кортежі, повідомляє Ділова столиця.

Зеленська брала участь у зйомках шоу "Сніданок" на телеканалі "1+1".

Перша леді завітала до супермаркету "Сільпо" під Києвом на Софіївській Борщагівці/Страна

"Зйомки проходили у відділі овочів та фруктів, говорили про правильне харчування. Було дуже багато поліцейських, із собаками ходили" , — розповіли співробітники супермаркету.

За спостереженнями журналістів, заходи безпеки у супермаркеті були значно посилені. У кортежі супроводу Зеленської було щонайменше 4 автомобілі. Також біля супермаркету чергувала карета "швидкої", чотири патрульні автомобілі Нацполіції, група кінологів, близько 20 співробітників Управління державної охорони.

Випуск "Сніданку" за участю Зеленської має вийти в ефір найближчими днями.