У Мінекономіки назвали причини росту цін на продукти

Високі ціни на харчові продукти в уряді пояснюють пандемією коронавірусу та світовими цінами. Про це заявила перший віцепрем'єр та міністр економіки Юлія Свириденко під час ефіру програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє УНІАН.

Інфляцію за останній рік вона пояснила надлишком грошової маси у світі, оскільки уряди країн друкували гроші, щоб підтримати своїх громадян через виплати під час пандемії. А, оскільки в Україні відкрита економіка, це вплинуло на інфляційні процеси в країні.

Ведучий спитав у Свириденко, чому при інфляції цього року в 10% харчові продукти зросли у ціні на 30-60%, зокрема олія, на 60%., при тому, що олія - не імпортний продукт.

"Тому що є світові ціни. Тому що є відкрита економіка України. Звичайно, що ми експортуємо всі ці продукти, тому і зростання відбувається. Тому що ми працюємо на світових ринках" , - сказала Свириденко, відзначивши, що Україна не може на них вплинути.

Своєю чергою заступник голови ОП Ростислав Шурма наголосив, що в Україні, на відміну від інших країн, вартість газу та електрики для населення у цьому році залишилася на місці, попри різке зростання світових цін на ці ресурси.