Гогілашвілі перевіряла ФСБ - Піскун

Гогілашвілі перевіряла ФСБ - Піскун
Фото: Олександр Гогілашвілі

Ексзаступник голови МВС Олександр Гогілашвілі, який нещодавно влаштував скандал із патрульними поліцейськими на блокпості біля Краматорська Донецької області, пройшов перевірку російською ФСБ перед тим, як стати помічником російського боксера і депутата Держдуми Миколи Валуєва, повідомляє Україна 24.

Про це заявив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" ексгенпрокурор Святослав Піскун.

"Він точно проходив перевірку ФСБ, там перевірили навіть у якому пологовому будинку він народився і чи правильно записали дату його народження, з ким у школі дружив, з ким сварився. Більше того, Валуєв - символ російської сили, боксу. Він особистий друг Володимира Володимировича (Путіна,-ред) і буває, що зустрічається з ним. Як ви думаєте, перевірили ФСБ оточення Валуєва, перед тим, як призначити помічником нашого, так би мовити, товариша? Звісно, що перевірили", - каже він.

Прокоментував колишній посадовець чутки про те, що Гогілашвілі, як замміністра, користувався броньованим автомобілем.

"Броньована машина у МВС є тільки у міністра, наскільки мені відомо. Напевно, у нього якісь спеціальні повноваження і держава переживає за його життя. Тому, звичайно йому виділили броньований автомобіль".

Також Святослав Піскун зазначив, що коли займав посаду генерального прокурора України, їздив не на броньовику, а на звичайному старому автомобілі.

"У мене була звичайна, ще й стара. Нову мені не купили, бо грошей не було. Треба було вирішувати: давати премії чи автомобіль купити. І я їздив на старому авто".

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