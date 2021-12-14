Гогілашвілі перевіряла ФСБ - Піскун

Ексзаступник голови МВС Олександр Гогілашвілі, який нещодавно влаштував скандал із патрульними поліцейськими на блокпості біля Краматорська Донецької області, пройшов перевірку російською ФСБ перед тим, як стати помічником російського боксера і депутата Держдуми Миколи Валуєва, повідомляє Україна 24.

Про це заявив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" ексгенпрокурор Святослав Піскун.

"Він точно проходив перевірку ФСБ, там перевірили навіть у якому пологовому будинку він народився і чи правильно записали дату його народження, з ким у школі дружив, з ким сварився. Більше того, Валуєв - символ російської сили, боксу. Він особистий друг Володимира Володимировича (Путіна,-ред) і буває, що зустрічається з ним. Як ви думаєте, перевірили ФСБ оточення Валуєва, перед тим, як призначити помічником нашого, так би мовити, товариша? Звісно, що перевірили" , - каже він.

Прокоментував колишній посадовець чутки про те, що Гогілашвілі, як замміністра, користувався броньованим автомобілем.

"Броньована машина у МВС є тільки у міністра, наскільки мені відомо. Напевно, у нього якісь спеціальні повноваження і держава переживає за його життя. Тому, звичайно йому виділили броньований автомобіль".

Також Святослав Піскун зазначив, що коли займав посаду генерального прокурора України, їздив не на броньовику, а на звичайному старому автомобілі.

"У мене була звичайна, ще й стара. Нову мені не купили, бо грошей не було. Треба було вирішувати: давати премії чи автомобіль купити. І я їздив на старому авто".