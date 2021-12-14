14 грудня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день в світі відзначаються Міжнародний день мавп, День випускання птахів душі, повідомляє УНІАН.

В Україні-День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, в США - День штату Алабама, День безкоштовної доставки, День смажених каштанів, День марсельської юшки, в Індії - День енергозбереження, День посту і духовних практик "Мокшада Екадаші", День явища Бхагавад-гіти, в Японії - День пам'яті 47 ронінів, в Бангладеш - День страчених інтелектуалів, в Туркменістані - День працівників нафтогазової промисловості та геології.

Пам'ятні дати 14 грудня, річниці та події

У 1720 році 14 грудня, рятуючись від розлючених вкладників і кинувши в Парижі дружину, дочку і брата, з французької столиці таємно втік до Брюсселя Джон Ло, англійський авантюрист-економіст, який зумів поставити під свій контроль всі фінанси Франції. До цього Ло, шотландський емігрант, який покинув батьківщину під страхом суду за вбивство на дуелі, зміг піднятися до постів міністра фінансів Франції, директора Держбанку і глави гігантської колоніальної "компанії обох Індій". Всього цього він досяг завдяки своїй ідеї, яка полягала в тому, що для оздоровлення фінансів і подолання економічного застою державі потрібні банкноти особливого, найкраще державного банку.

Реалізувати свій проект на практиці Ло пропонував Шотландії, Англії, Савойському герцогству і Генуезькій республіці, але затребуваний він виявився тільки у Франції. Новому королю Людовику XV в той час було всього шість років, королівська скарбниця пустувала, а державою керував легковажний і ледачий регент – принц Філіп Орлеанський. Йому сподобався проект Ло, і в травні 1716 року авантюрист отримав патент на відкриття акціонерного банку з правом випуску асигнацій, які вільно розмінювалися на золоті монети. У перший час система Ло і справді успішно працювала.

У грудні 1718 року банк Джона Ло був перетворений в Королівський банк Франції і став, по суті, Центральним банком країни. Однак, у міру збільшення паперової грошової маси курс асигнацій падав, виражені в них ціни росли, а бажаючих обміняти папірці на дзвінку монету ставало все більше. Золотий і срібний запас банку швидко вичерпався. У серпні він був оголошений банкрутом, а в листопаді були анульовані його банкноти. Фінансова система країни, яку Ло перетворив на своєрідну "акціонерну піраміду", звалилася, збагативши лише кількох спритників і поставивши Париж перед загрозою масштабного бунту. Джон Ло був змушений тікати з Франції. Він оселився у Венеції. Ло сподівався незабаром повернутися до Франції, але його планам не судилося збутися.

У грудні 1723 року помер Філіп Орлеанський, а Людовик XV, що почав самостійне правління, не був зацікавлений в планах Ло і тільки призначив йому пенсію в 12 тисяч ліврів. Помер Джон Ло в 1729 році у Венеції. Був похований у церкві Сан-Джеміньяно на площі Сан Марко. Коли церква була зруйнована під час наполеонівської окупації Венеції, його прах був перенесений до церкви Сан-Мойзе, де і знайшов остаточний притулок під однією з плит біля входу до церкви. Перенесення праху здійснив військовий комендант Венеції, французький генерал Лорістон, внучатий племінник Ло.

14 грудня 1923 року була зареєстрована емблема автомобілебудівної фірми "Шкода". Зараз під маркою "Шкода", крім легкових автомобілів, випускаються вантажівки, автобуси, авіаційні двигуни і сільськогосподарські машини.

У 1928 році данський навчальний п'ятимагоговий баркас "København" вийшов з Порту Монтевідео і взяв курс на Австралію. Більше судно ніхто не бачив, воно зникло разом з 59 членами екіпажу.

У 2004 році був відкритий Віадук Мійо - найвищий у світі транспортний міст.

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

14 грудня в Україні вшановують пам'ять героїв, які пожертвували своїм здоров'ям задля усунення наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. До них входять військові, пожежники, інженери, будівельники, енергетики та прості робітники. Багато ліквідаторів, що вижили, отримали важку невиліковну променеву хворобу.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 14 грудня вшановує пам'ять пророка Наума. Він - покровитель знання, розуму і чесноти. Якщо почати навчання в цей день, то все буде проходити легше і ефективніше. Інші назви свята: "Наум", "Наум на розум", "Грамотник".

Що сьогодні не можна робити

Не можна їсти під час навчання, інакше "заїдіть" все, що вивчили. Книгу не можна залишати відкритою, щоб не забути прочитане. Також постарайтеся не виходити з дому пізно ввечері і вночі.

Прикмети на 14 грудня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

на нічному небі зірки переливаються - чекайте завірюху;

небо всипане зірками - вдарить мороз;

ворони сильно каркають - буде хуртовина.

Іменини 14 грудня

Іменини у Наума, Філарета, Анастасії, Дмитра і Порфирія.

Автори: Нана Чорна, Крiстiна Кащавцева