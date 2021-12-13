У Європарламенті проведуть дебати щодо України
Депутати Європейського парламенту у вівторок проведуть дебати щодо ситуації на Донбасі та на українсько-російському кордоні, повідомляє Корреспондент.
"Вітаємо рішення Європарламенту про проведення дебатів 14 грудня про ситуацію на кордоні (України та Росії - ред.) та окуповані РФ території", - інформує посол України при Євросоюзі Всеволод Ченцов у Twitter.
При цьому дипломат заявив, що за результатами дебатів Київ розраховує на сильні сигнали підтримки, оскільки лише консолідована міжнародна позиція може зупинити агресора.
"РФ повинна усвідомлювати важкі наслідки подальшої агресії", - зазначив Ченцов.