У Європарламенті проведуть дебати щодо України

Депутати Європейського парламенту у вівторок проведуть дебати щодо ситуації на Донбасі та на українсько-російському кордоні, повідомляє Корреспондент.

"Вітаємо рішення Європарламенту про проведення дебатів 14 грудня про ситуацію на кордоні (України та Росії - ред.) та окуповані РФ території" , - інформує посол України при Євросоюзі Всеволод Ченцов у Twitter﻿.

При цьому дипломат заявив, що за результатами дебатів Київ розраховує на сильні сигнали підтримки, оскільки лише консолідована міжнародна позиція може зупинити агресора.