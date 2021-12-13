Помічниця держсекретаря США прибула до Києва

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з помічницею держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід, яка прибула до Києва з робочим візитом напередодні поїздки до Москви, повідомляє Корреспондент.

"Співрозмовники скоординували позиції України та США напередодні візиту помічниці держсекретаря до Москви. Американська сторона погодилася із принципом "ніяких рішень щодо України без України", який відзначив Дмитро Кулеба" , - йдеться на сайті МЗС﻿.

США підтвердили непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України та готовність до подальшого втілення разом з Україною і європейськими союзниками комплексного пакета стримування РФ від нового етапу агресії проти нашої держави.

Кулеба у свою чергу наголосив на прихильності України політико-дипломатичним способам врегулювання російсько-українського збройного конфлікту та привітав активне залучення США до дипломатичних зусиль з деескалації та мирного врегулювання.

Міністр поділився баченням способів ефективного виконання Мінських домовленостей, зокрема кроків Росії у сфері безпеки та гуманітарній сфері, які здатні знизити напругу та розблокувати процес мирного врегулювання.