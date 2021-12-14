У Пентагоні не знайшли підстав для покарання за авіаудар по Кабулу - NYT

У Пентагоні ухвалили рішення не карати нікого за авіаудар по столиці Афганістану Кабулу наприкінці серпня, внаслідок якого загинули десять цивільних, повідомляє The New York Times з посиланням на високопоставлене джерело у відомстві, повідомляє Новое время.

За даними газети, розслідування трагедії не виявило порушень закону, але до повного виправдання причетних не дійшло, і міністр оборони Ллойд Остін залишив останнє слово за двома високопоставленими командирами — генералом Кеннетом Маккензі-молодшим, головою Центрального командування ЗС США, і генералом Річардом Кларком, головою Командування спецоперацій ЗС США. Джерело NYT заявило, що вони не знайшли підстав карати військових, причетних до авіаудару.

NYT пише, що за два десятиліття боротьби з Аль-Каїдою та Ісламською державою американські військові «помилково вбили сотні, якщо не тисячі, цивільних у таких зонах бойових дій, як Ірак, Афганістан, Сирія та Сомалі», і, хоча вони іноді беруть на себе відповідальність, «конкретні люди рідко несуть покарання».

Газета також зазначає, що Конгрес США уповноважив Пентагон щороку виплачувати до 3 млн доларів компенсації за збитки, травми або смерті внаслідок дій ЗС США.

17 вересня 2021 року американська влада визнала, що внаслідок авіаудару США в Кабулі 29 серпня загинули десять цивільних, не причетних до діяльності ІДІЛ-Х (Хорасан). Сім загиблих внаслідок цього авіаудару були дітьми.

Представник Пентагону повідомив, що чоловік, якого сплутали з терористом, був гуманітарним працівником. Дрон зафіксував, як чоловіки завантажували в автомобіль те, що прийняли за вибухівку і що виявилось каністрами з водою.

Спочатку у військовому командуванні США заявляли, що безпілотник цілив в автомобіль, пов'язаний із угрупованням ІДІЛ-Х, яке нібито планувало новий теракт в аеропорту міста.