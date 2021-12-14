Джонсон пригрозив Путіну наслідками у разі вторгнення в Україну

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон 13 грудня провів телефонні переговори із президентом Росії Володимиром Путіним. Він попередив його, що вторгнення військ РФ в Україну матиме серйозні наслідки, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляється на сайті британського уряду. У відповідь лідер країни-агресора знову почав скаржитися, що Київ нібито не виконує Мінськ, передає Кремль.

Джонсон у розмові заявив, що нарощування російських військ на кордоні викликає серйозне занепокоєння. Він закликав Москву знизити напруженість. За його словами, будь-які дії, спрямовані проти України, матимуть серйозні наслідки та стануть стратегічною помилкою Кремля.

Також він висловив підтримку нашій країні, зазначивши, що Лондон залишається прихильним до територіальної цілісності та суверенітету України. Крім того, Джонсон заявив про важливість діалогу та дотримання Мінських домовленостей усіма сторонами.

Російський президент повторив майже ту саму мантру, що він говорив Байдену. Мовляв, Київ нібито "зриває Мінські угоди" і "дотримується деструктивної лінії". Зокрема, він поскаржився на застосування безпілотників на Донбасі, щоправда не уточнивши, що українські військові тоді знищили артилерію терористів, підтримуваних Росією, з якої вони обстрілювали позиції ЗСУ.

Ще однією претензією Путіна стала нібито "дискримінаційна політика російськомовного населення". Як і під час переговорів з Байденом, президент країни-агресора вимагає домовленостей, які "виключать будь-яке просування НАТО на схід, зокрема й в Україні".