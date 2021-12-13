Вітренко запевнив у достатніх запасах газу на зиму

В українських підземних сховищах газу запаси "блакитного палива" достатні.﻿ Про це заявив голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко в ефірі програми «Свобода слова», повідомляє Укрінформ.

"Зараз у нас у сховищах нормальні обсяги газу... Тому з точки зору очікувань, за нормальних обставин не має бути проблем. Як тоді ми проходили безперебійно зиму, так і зараз маємо пройти спокійно" , - сказав Вітренко.

Очільник Нафтогазу також прокоментував дані Держстату, згідно з якими у жовтні збільшилися нарахування за житлово-комунальні послуги у порівнянні з жовтнем 2020 року. Він наголосив, що обсяги нарахування до сплати за жовтень минулого року включають реально спожиті комунальні послуги.

"Ми бачимо, що цього жовтня споживання населення зросло. Тобто, ми більше віддаємо газу для потреб населення" , - прокоментував Вітренко.

Він пов'язує це із ранішим початком опалювального сезону та збільшенням споживання окремими домогосподарствами. За словами Вітренка, через це могли зрости нарахування за комунальні послуги.

Крім того, у порівнянні з жовтнем 2020 року зросла ціна газу для споживачів, які опалюють домівки газом: минулого року 1 кубометр коштував близько 5 грн, а цьогоріч - близько 8 грн. Тарифи ж на централізоване опалення у порівнянні з 2020 роком не змінилися.