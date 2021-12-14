Глава "СН" прокоментувала санкції проти Тупицького

Санкції США підтверджують, що Володимир Зеленський правильно зробив, що звільнив Олександра Тупицького із Конституційного суду.﻿ Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє УНІАН.

Так вона прокоментувала санкції, запроваджені США стосовно Олександра Тупицького і Андрія Портнова.

"Дуже показово, що санкції США ввели 9 грудня, в день боротьби з корупцією. Це знак корупціонерам, що працювали у Конституційному суді, тому що ми говоримо зараз про пана Тупицького, про його дружину також, які були помічені в корупційних діяннях. І це ознака того, що наші партнери, США, говорять про те, що нікому не буде дозволено руйнувати антикорупційну структуру, електронне декларування, як це намагалися зробити КСУ" , - заявила Шуляк.