Глава "СН" прокоментувала санкції проти Тупицького
Санкції США підтверджують, що Володимир Зеленський правильно зробив, що звільнив Олександра Тупицького із Конституційного суду. Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє УНІАН.
Так вона прокоментувала санкції, запроваджені США стосовно Олександра Тупицького і Андрія Портнова.
"Дуже показово, що санкції США ввели 9 грудня, в день боротьби з корупцією. Це знак корупціонерам, що працювали у Конституційному суді, тому що ми говоримо зараз про пана Тупицького, про його дружину також, які були помічені в корупційних діяннях. І це ознака того, що наші партнери, США, говорять про те, що нікому не буде дозволено руйнувати антикорупційну структуру, електронне декларування, як це намагалися зробити КСУ", - заявила Шуляк.
"Коли Зеленський видав указ стосовно відсторонення Тупицького, деякі опозиційні сили просто кричали, що це майже конституційний переворот. І сьогодні, коли США пишуть, що Тупицький - це екс-суддя КСУ, це ще раз доводить, що наші міжнародні партнери нам допомагають боротися і давати такі знаки корупціонерам", - підкреслила вона.