В Україні через тиждень відбудеться саміт Люблінського трикутника

Саміт Люблінського трикутника на рівні Президентів відбудеться 20 грудня в Україні, повідомляє Укрінформ.

“Президенти Польщі, Литви й України Анджей Дуда, Гітанас Науседа і Володимир Зеленський зустрінуться 20 грудня в Україні у ﻿рамках Люблінського трикутника, аби говорити про безпекову ситуацію в нашому регіоні” ,- написав у Твіттері голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Якуб Кумох.

Як зазначив міністр канцелярії президента РП, візит президентів Польщі та Литви також є “вираженням підтримки Україні у світлі російського тиску і провокацій”.

“Обидві країни підтримують євроатлантичну інтеграцію України” , - наголосив Кумох.