Саакашвілі дозволили їсти без обмежень та призначили тренера
Міхеїлу Саакашвілі, який проходить курс реабілітації в умовах ув'язнення, дозволили перейти на звичайний режим харчування і призначили йому тренера, щоб він більше рухався. Про це грузинським журналістам розповіла ендокринолог, член державного консиліуму лікарів Олена Гіоргадзе, повідомляє Укрiнформ.
Консиліум, створений за дорученням прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі, відвідав Саакашвілі 13 грудня для планової перевірки. Медики визнали лабораторні показники політика задовільними.
За їхніми словами, на цей момент жодних небезпечних для життя ускладнень у Саакашвілі не спостерігається: він не має дефіциту жодного вітаміну, а з завтрашнього дня перейде на нормальне змішане харчування. Проте, за словами Гіоргадзе, Саакашвілі слабкий, бо дуже мало рухається.
«Раніше він активно рухався. Наразі він більше лінується і менше рухається. Сьогодні ввечері він не погодився з більшою фізичною активністю. Але ми отримали його підтвердження, що він буде активнішим разом із методистом і виконуватиме завдання, які розробить для нього лікар-спеціаліст», — пояснила гематолог, член консиліуму Ніно Шарашенідзе.