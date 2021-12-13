Саакашвілі дозволили їсти без обмежень та призначили тренера

Міхеїлу Саакашвілі, який проходить курс реабілітації в умовах ув'язнення, дозволили перейти на звичайний режим харчування і призначили йому тренера, щоб він більше рухався. Про це грузинським журналістам розповіла ендокринолог, член державного консиліуму лікарів Олена Гіоргадзе, повідомляє Укрiнформ.

Консиліум, створений за дорученням прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі, відвідав Саакашвілі 13 грудня для планової перевірки. Медики визнали лабораторні показники політика задовільними.

За їхніми словами, на цей момент жодних небезпечних для життя ускладнень у Саакашвілі не спостерігається: він не має дефіциту жодного вітаміну, а з завтрашнього дня перейде на нормальне змішане харчування. Проте, за словами Гіоргадзе, Саакашвілі слабкий, бо дуже мало рухається.