Захід України замело снігом: заблоковано рух на трасах

Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську та Рівненську області засипало снігом. Дорожні служби працюють майже цілодобово, щоб забезпечити безперебійний проїзд транспорту, а населені пункти залишаються без електрики, повідомляє Обозреватель.

Як стверджує "Суспільне", на Франківщині через негоду повністю без електропостачання залишилися 43 населені пункти, ще 41 – частково. Пошкодження ліній електромереж відбулося переважно у гористій місцевості.

Протягом доби у рівнинній частині області випало майже 80% від місячної норми опадів, у горах – приблизно 50%.

Наслідки негоди в області. Джерело: suspilne.media

Крім того, з 19:00 13 грудня на трьох дорогах обмежили рух великовагового транспорту. Йдеться про:

Н-10 Стрий – Чернівці – Мамалига, км 16+462-204+008 (на всій протяжності);

Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль, км 0+000 33+811 (на всій протяжності);

Р-21 Долина – Хуст, км 0+000 – 45+039 (на всій протяжності).

У Львові до розчищення вулиць залучили майже всю прибиральну техніку. На дорогах працюють понад 2,5 тисячі комунальників. Як повідомили у пресслужбі Львівської міської ради, вони працюватимуть навіть вночі.

Львівщину засипало снігом. Джерело: city-adm.lviv.ua

Львівщину засипало снігом. Джерело: city-adm.lviv.ua

В управління екології закликали містян уникати прогулянок під деревами, оскільки під вагою снігу гілки можуть падати та травмувати.

Комунальні служби працюють нон-стоп. Джерело: city-adm.lviv.ua

Комунальні служби працюють нон-стоп. Джерело: city-adm.lviv.ua

За спрогнозами синоптиків, у Львові протягом вівторка, 14 грудня, також сніжитиме. Прогнозують і налипання мокрого снігу.

Мешканців Львова закликали утриматися від прогулянок. Джерело: city-adm.lviv.ua

До прибирання залучили всю техніку. Джерело: city-adm.lviv.ua

На Рівненщині наслідки негоди долають понад 70 спецавто та понад сто осіб, розповів речник Служби автодоріг області Дмитро Леонтіюк, передає "Суспільне". За його словами, найскладніша ситуація на заході області.

Затори виникають ситуативно, в основному через любителів літньої гуми, зазначив Леонтіюк. Крім того, у регіоні створили групу з представників Служби доріг, Національної поліції та ДСНС для швидкого реагування.

Негода у Рівненській області. Джерело: suspilne.media

Повідомляється також про складнощі з доїздом медичних працівників у села. Одна "швидка" загрузла у селі Ульянівка. А до села Дмитрівка фельдшеру довелось іти пішки – через замети авто не змогло проїхати.