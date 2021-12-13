МОЗ вводить з квітня продаж антибіотиків тільки по е-рецепту

В Україні з 1 квітня 2022 року буде запроваджено відпускання антибіотиків виключно за електронними рецептами. Про це в інтерв'ю в Гаазі розповів перший заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Комарида, повідомляє Укрiнформ.

"...З першого квітня наступного року вводимо відпускання антибіотиків виключно за електронним рецептом. І далі до кінця року ми плануємо розширити, щоб усі рецептурні лікарські засоби в Україні відпускалися виключно за електронним рецептом. Ми повністю уникаємо паперових рецептів і переходимо виключно на електронні, які у нас показали себе дуже добре в рамках програми реімбурсації "Доступні ліки"... Ми хочемо встановити дієві механізми контролю за відпусканням рецептурних лікарських засобів та починаємо, звичайно, з антибіотиків для боротьби з антибіотикорезистентністю" , - заявила посадовець.

Він також зазначив, що в Україні зараз розвивається фармацевтичне страхування.