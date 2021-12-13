Зеленський затвердив призначення низки суддів
Президент України Володимир Зеленський провів низку призначень на посади суддів місцевих судів. Тексти відповідних указів опубліковано на сайті Глави держави, повідомляє Укрiнформ.
Зокрема, Наталію Олексашину призначено на посаду судді Автозаводського районного суду міста Кременчук Полтавської області.
Крім того, глава держави призначив:
- Ігоря Битяка на посаду судді Васильківського районного суду Дніпропетровської області;
- Світлану Суботіну – суддею Криворізького районного суду Дніпропетровської області;
- Діану Ісаєву – суддею Індустріального районного суду міста Дніпропетровська;
- Дар'ю Ніколенко – суддею Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
- Марину Шевченко – суддею Лисичанського міського суду Луганської області;
- Петра Кравченка – суддею Тарутинського районного суду Одеської області;
- Оксану Гриновець – суддею Козівського районного суду Тернопільщини.