США пішли на поступки після переговорів Байдена з Путіним - Bloomberg

Нарощування російських військ біля українських кордонів вже дало деякі вигоди президентові країни-агресора Володимиру Путіну. А деякі дипломатичні виходи, які запропонував американський лідер Джо Байден під час переговорів, можуть "стерти суверенітет України", повідомляє Обозреватель.

Як пише Bloomberg. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що дипломатичні заходи підтримають Мінський процес, але видання зазначає, що тут є ризики.

"Такі кроки можуть дозволити Путіну "стерти дипломатією суверенітет України". Президент РФ уже тиснув на Білий дім з метою отримати гарантії того, що Україна не зможе вступити до НАТО. Крім того, російські дипломати виступають за своє тлумачення Мінських угод, згідно з якими бойовикам Донбасу може бути надано автономію, а російські війська залишаться в регіоні" , – пояснюють журналісти.

Колишній представник США в Україні Курт Волкер наголосив, що російський погляд на зобов'язання Москви щодо "Мінська" означають "підрив суверенітету" України та "нагороджує" Путіна за вторгнення на українську територію у 2014 році. Водночас він звернув увагу, що Білий дім публічно не описував своїх уявлень про Мінські угоди, хоч і висловився за територіальну цілісність України.

Також журналісти видання зазначають, що пропозиція Росії про консультації з НАТО та поновлення мінського процесу може стати поступкою президенту РФ. А це дозволить йому зробити вигляд, що Москва виступає "сумлінним учасником мирних переговорів".

Крім того, пише Bloomberg, зустрічі з Росією на високому рівні посіють сумніви щодо того, що Захід заступатиметься за Україну. Тому, ціною стримування Путіна для Європи та США може стати незалежність України.