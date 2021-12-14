До 500 фальшивок на місяць: заблоковано мережу з видачі фейкових COVID-сертифікатів

Служба безпеки України викрила нові мережі з виготовлення та продажу фейкових COVID-сертифікатів на Львівщині та Вінниччині. За попередніми оцінками, зловмисники "вакцинували" на папері близько 500 людей щомісяця, повідомляє Укрiнформ.

За даними пресцентру СБУ, на Львівщині фальсифікацією COVID-сертифікатів займалася ціла амбулаторія. Зловмисники систематично видавали документи про вакцинацію без фактичного проведення щеплення. За попередньою інформацією, медпрацівники видавали до 20 фальшивок щодня, працюючи у такому режимі протягом шести місяців.

За даними слідства, схему організували лікарі однієї з медустанов області. Вони вносили неправдиві дані про вакцинацію до єдиної державної системи обліку «eHealth» без фактичного проведення ін'єкцій. До схеми залучили середній медперсонал закладу. У пошуку «клієнтів» було залучено родичів, знайомих зловмисників. Вартість фейкового сертифіката щодо вакцинації становила від 2 тис. до 3,5 тис. гривень.

У СБУ зазначають, що мережу на Вінниччини організували лікарі сімейної медицини місцевих комунальних закладів охорони здоров'я. "Клієнтів" знаходили серед пацієнтів, які не бажали вакцинуватися, а також через посередників.

Протягом кількох місяців зловмисники виготовляли щодня до 5 фейкових сертифікатів. За виготовлення фальшивки та внесення неправдивих відомостей до електронної системи «eHealth» вони брали від 3,5 тисяч до 7,5 тисяч гривень. Триває слідство притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми осіб.