Президенти Фінляндії та США обговорили Україну

Президент Фінляндії Саулі Ніїністе у понеділок, 13 грудня, провів телефонну розмову з головою Білого дому Джо Байденом. Сторони обговорили ситуацію біля кордону України та РФ, повідомляє Корреспондент.

Насамперед Ніїністе висловив співчуття колезі у зв'язку з ураганами, які накрили Сполучені Штати і спричинили загибель десятків американців, передає пресслужба глави фінської держави. Проте, як указано, головним питанням переговорів була Україна.

"Основною темою бесіди була ситуація, що викликає занепокоєння, на кордонах України. Президенти вважають важливим взаємодіяти, щоб знайти дипломатичний вихід із напруженої ситуації" , - йдеться у повідомленні.

Як зазначено, ця розмова відбулася напередодні переговорів Ніїністе та президента Росії Володимира Путіна, запланованих на вівторок.