Археологи знайшли в Ізраїлі руїни синагоги
На березі Галілейського моря на північному сході Ізраїлю місцеві археологи знайшли 2000-річну синагогу. Єврейський молитовний будинок було знайдено у стародавньому місті Магдала (згадуваний у Біблії як батьківщина Марії Магдалини), повідомляє Обозреватель.
Як розповів Jewishpress, розкопки було проведено фахівцями Хайфського університету. А знахідка пролила світло на соціальне та релігійне життя євреїв у регіоні Галілеї на той час.
Знайдена стародавня синагога є широкою квадратною будівлею, побудованою з базальту і вапняку, з центральним залом і двома додатковими приміщеннями.
Стіни центрального залу облицьовані білою та кольоровою штукатуркою, а вздовж них стоїть кам'яна лава, також покрита штукатуркою.
Одна з кімнат у південній частині зали, можливо, використовувалася для зберігання сувоїв. У кімнаті археологи виявили кам'яну полицю, покриту гіпсом.
На цьому місці дослідники також знайшли глиняні свічки, формовані скляні чаші, монети та керамічний посуд, що використовуються для очищення.
"Знайдення синагоги в цьому галілейському поселенні проливає світло на соціальне та релігійне життя євреїв у цьому районі в цей період і відображає потребу у спеціальному будинку для читання та вивчення Тори, а також для громадських зборів", – прокоментувала Діна Авшалом-Горні, одна з керівників розкопок.