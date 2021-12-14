Археологи знайшли в Ізраїлі руїни синагоги

На березі Галілейського моря на північному сході Ізраїлю місцеві археологи знайшли 2000-річну синагогу. Єврейський молитовний будинок було знайдено у стародавньому місті Магдала (згадуваний у Біблії як батьківщина Марії Магдалини), повідомляє Обозреватель.

Як розповів Jewishpress, розкопки було проведено фахівцями Хайфського університету. А знахідка пролила світло на соціальне та релігійне життя євреїв у регіоні Галілеї на той час.

Залишки 2000-річної синагоги на березі Галілейського моря. Джерело: University of Haifa

Знайдена стародавня синагога є широкою квадратною будівлею, побудованою з базальту і вапняку, з центральним залом і двома додатковими приміщеннями.

Стіни центрального залу облицьовані білою та кольоровою штукатуркою, а вздовж них стоїть кам'яна лава, також покрита штукатуркою.

Одна з кімнат у південній частині зали, можливо, використовувалася для зберігання сувоїв. У кімнаті археологи виявили кам'яну полицю, покриту гіпсом.

На цьому місці дослідники також знайшли глиняні свічки, формовані скляні чаші, монети та керамічний посуд, що використовуються для очищення.

Виявлена синагога є великою квадратною спорудою. Джерело: University of Haifa