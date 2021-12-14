Зміни до Податкового кодексу не зачеплять пересічних українців - ОП

Зміни до Податкового кодексу, які містяться в ухваленому Верховною Радою законопроєкті №5600, не зачеплять пересічних громадян.﻿ Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма в ефірі програми «Свобода слова», повідомляє Укрінформ.

"Якщо подивитися на структуру податків, яка була змінена цим законом, там практично не було жодного податку, який міг би зачепити малого підприємця і пересічного громадянина" , - сказав Шурма.

За його словами, зміни в першу чергу стосувалися ренти за видобуток корисних копалин, що дозволить вилучити частину надприбутків надрокористувачів. Також основні зміни стосуються аграрного сектору, який має значний рівень тінізації. Інші зміни до податкового законодавства Шурма назвав незначними.

Як повідомлялося, Верховна Рада на пленарному засіданні 30 листопада 2021 року ухвалила закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600).

Документ удосконалює низку положень Податкового кодексу, що стосуються питань податкового адміністрування, податку на прибуток підприємств, ПДФО, ПДВ, акцизного й екологічного податків, рентної плати, плати за землю, умов перебування компаній та фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування.