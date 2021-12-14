Дві петиції проти обов'язкової вакцинації набрали достатньо голосів

Президенту України Володимиру Зеленському доведеться відреагувати на дві петиції, спрямовані на скасування “примусової” вакцинації, оскільки вони набрали необхідну кількість підписів. Відповідні тексти розміщено на сайті Офісу президента, повідомляє Дзеркало тижня.

Першу із них створив Юрій Ахрамейко 27 вересня. Документ отримав схвалення 25444 людей і вже розглядається. У тексті петиції автор просить президента скасувати карантинні обмеження, оскільки вони "безглузді".

"Ми вимагаємо повністю скасувати карантин, безглуздий масочний режим та вакцинацію, яка вже стала примусовою для деяких верств населення. Залишити лише вакцинацію для охочих та лише на платній основі. Також ми вимагаємо не вести статистику та не згадувати у новинах про коронавірус. Вже давно й так зрозуміло, що цим нами намагаються маніпулювати даними про хворих і померлих, які не відповідають дійсності. Дуже багато випадків, коли просять родичів померлого записати, що від ковіда і за це пропонують винагороду та допомогу на похороні. Але пропаганда не діє на розумних та освічених людей. Володимире Олександровичу, щиро сподіваюся на Вашу власну думку і лише Ваше втручання вирішить цю проблему. Зробимо це разом! PS Якщо ця петиція набере потрібні 25 тисяч і Ви її проігноруєте або з відповіддю в стилі, передам прем'єр-міністру і жодних конкретних і радикальних змін не буде, ми всі, хто підписався, будемо вважати, що у Вас немає своєї думки, ви не чуєте народ, справжньої демократії немає, а отже, світом керує закулісна мафія, а не здоровий глузд" , ─ сказано в першій петиції.

Другу петицію створив Дмитро Зінькевич 23 вересня. Його прохання підтримали 25 121 підписантів. Вона все ще очікує на розгляд.